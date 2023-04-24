«القاهرة الإخبارية»: العائدون من الخرطوم استغرقوا يوما كاملا للوصول لمعبر أرقين

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن معبر أرقين البري الذي يربط بين مصر والسودان يعمل على مدار الساعة وسط إجراءات ميسرة اتخذتها الدولة المصرية، فهناك تواجد لعدد من الفرق الطبية التي تقدم خدمات طبية لجميع الوافدين عبر المعبر.

تعليمات مشددة لتيسير الإجراءات على الوافدين لمعبر أرقين

وأضاف «عبد الفتاح»، في حديثه على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك سرعة في الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات للوافدين إلى معبر أرقين البري، سواء للمواطنين السودانيين أو للمواطنين من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى وجود تعليمات مشددة للمسؤولين عن هذا المعبر بتيسير حركة الدخول وتيسير الإجراءات بوقت زمني قصير، نظرًا لطول الرحلة التي قطعها الوافدين من العاصمة السودانية الخرطوم.

العاصمة السودانية الخرطوم تبعد عن معبر أرقين البري ما يقرب من 900 كيلو متر

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم تبعد عن معبر أرقين البري ما يقرب من 900 كيلو متر، وهي مسافة كبيرة، إذ يستغرق الوافدين من الخرطوم إلى معبر أرقين ما يقرب من يوم كامل، نظرًا لصعوبة الطريق ووجود مخاطر في أجزاء كبيرة من الطريق مما أدى إلى خروجهم من طرق عدة.