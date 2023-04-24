«إكسترا نيوز»: العائدون من السودان عاشوا أوضاعا صعبة وسط تبادل إطلاق النار

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر أرقين البري، إن المعبر يمتلئ بالسيارات الناقلة للمصرين وغير المصريين القادمين من السودان للمعبر، وهناك كثافة كبيرة للغاية للحضور، ومنذ ساعات متأخرة من الأمس، وهناك ازدحام شديد في الطريق من المعبر لأسوان، ويتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعائدين في أوقات قياسية.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن لدى الشباب العائدين من السودان ردود أفعال تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها التي ساهمت إسهاما كبيرا في عودتهم سالمين، وأبدى الشباب استحسانهم ودعمهم وشكرهم للدولة المصرية على ما قدمته، حماية لأرواحهم.

نقل الطالبات بأمان لمعبر أرقين

وأكد «الغنام»، أن الطالبات العائدات من السودان قالت إنهت عُدن في توقيت صعب للغاية وسط إطلاق النار المتبادل الذي لم يتوقف، وتم الانتقال بأمان إلى أن وصلوا لمعبر أرقين، «الطلاب نقلوا محن شتى عاشوها الأيام الماضية، سواء سوء للمعيشة وقلة للأغذية والارتفاع الجنوني الكبير المبالغ فيه في أسعار الباصات التي نقلتهم للمعبر، والتي وصلت أسعارها لـ300 دولار».

وشرح أن السودانيين المتواجدين بمعبر رفح زرفوا الدموع حزنا على توديع أهاليهم وأوطانهم، وما كانوا يعيشون فيه من حالة استقرار للمجهول، وشكروا الدولة المصرية والمصريين على حسن الترحاب والضيافة.