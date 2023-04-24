مراسل «القاهرة الإخبارية»: عمليات إجلاء الرعايا بمعبر أرقين قد تمتد لأسبوع

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، إن معبر أرقين الذي يربط بيم مصر والسودان استقبل أعدادا كبيرة، لافتًا إلى أن أعداد الوافدين مرشحة للزيادة خلال الساعات المقبلة.

توقعات باستمرار العمل بمعبر أرقين البري لعدة أيام

وأضاف «عبد الفتاح»، في حديثه على قناة القاهرة الإخبارية، أن التوقعات كلها تؤكد أن العمل بمعبر أرقين البري سيستمر لعدة أيام قد تصل إلى أسبوع لإجلاء واستيعاب واستقبال المواطنين المصريين والسودانيين والمواطنين من مختلف الجنسيات الراغبين في الخروج من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية.

الخارجية المصرية تتعاون مع دول متعددة لإجلاء رعاياهم من السودان

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن الخارجية المصرية قد أكدت على تعاونها مع عدد من الدول لإجلاء رعاياها من الأراضي السودانية ودخولهم إلى الأراضي المصرية عبر المعابر البرية، مشيرًا إلى أن معبر أرقين هو المعبر الوحيد الذي يعمل الآن لإجلاء العالقين بالأراضي السودانية والراغبين في الفرار من ساحة الصراع.

ولفت إلى أن مصر تقدم معبر أرقين للعمل في اتجاه واحد، وهو الاتجاه القادم من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية، للمواطنين المصريين والسودانيين والمواطنين من مختلف الجنسيات الأخرى.