الجامعات: تطوير شامل بمختلف القطاعات التعليمية وفقا لرؤية الدولة المصرية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، استمرار أعمال التطوير لكافة قطاعات التعليم الجامعي والبحثي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهادف ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحين أن الجامعات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً بمختلف المجالات العلمية والبحثية وتنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ورؤيتها للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي.

اهتمام الدولة بمسيرة التعليم الجامعي

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن التطوير الذي شهده قطاع التعليم العالي والجامعات الفترة الأخيرة يؤكد اهتمام الدولة بمسيرة التعليم الجامعي، لافتا إلى أن جامعة المنصورة إحدى قلاع التعليم الجامعي المصري التي جرى افتتاحها مؤخراً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطور البحث العلمي في مصر

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق لـ «الوطن»، أن البحث العلمي في مصر شهد تطوراً كبيراً الفترة الماضية وخير دليل على ذلك الجامعات الجديدة من دولية وأهلية وتكنولوجية وحكومية وبرامج وتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.