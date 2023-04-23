«التضامن» تستعرض تقريرا عن الأنشطة المنفذة بوحداتها داخل الجامعات

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023.

وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023، عدد 1753 نشاطا، حيث بلغ عدد المستفيدين 169565 من الطلاب والعاملين وذلك من خلال 31 وحدة، في إطار خطة عمل متكاملة لتفعيل برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية الجيدة لمستهدفيه.

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان

ونفذت الوحدات 548 نشاطا، لعدد 79479 مستفيدا، حيث هدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية (القيادة والتبعية – قادة التطوع - كيف تكون قائد ناجح – مهارات تنمية الذات – الثقة بالنفس- التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات)، ونشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة ونشر الوعى بالمخاطر النفسية والصحية لبعض القضايا النفسية والاجتماعية من مخاطر الإدمان وكيفية مواجهته وظاهرة الانتحار وكيفية التعامل مع الأزمات والضغوط النفسية وإدارة الغضب.

التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

وكرست وحدات التضامن الاجتماعي ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها برامج تمكين اقتصادي للطلاب شمل على عدد 867 نشاطا، لعدد 64114 مستفيدا، وشملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعي في عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين مادياً، والدعم الإيجابي ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوي الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية لازمة وأجهزة تعويضية وغيرها.

وقامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم في المرحلة الأولى من تواجد الوحدات 896.032 جنيها بإجمالي عدد طلاب 1496في 27 جامعة، بينما بلغت قيمة المرحلة الثانية 6 ملايين جنيه بإجمالي عدد طلاب 6122 بعدد 14 جامعة، ليصل إجمالي قيمة المصروفات الدراسية يقارب 8 ملايين جنيه بإجمالي 7618 طالبا، وذلك حتى إبريل 2023.

كما أعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسي وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديراً وتكريماً للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ 1000 جنية شهرياً، على المستوى الآخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين في الماجيستير والدكتوراه من خلال منح مادية 1000 جنيه شهرياً و25000 جنيه سنوياً.

وبلغت وحدات التضامن بالجامعات المنفذ بها حاضنات الفائقين حتى إبريل 2023 عدد 28 وحدة، وشملت منح الفائقين 1663 طالبًا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين 151 بالماجيستير والدكتوراه.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

وتقدم وحدات التضامن الاجتماعي بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات فتح الحسابات والقروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعي ومسئول التمكين الاقتصادي، حيث بلغ عدد مستفيدي بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من 20000 مستفيد خلال الوحدات، وبلغت نسبة فتح الحسابات 3863، ووصلت قيمة الودائع إلى 67.000.000 جنيه من الطلاب والعاملين بالجامعة، بينما شملت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال وحدات التضامن 146.000.000 جنيه بمختلف أنواعها.

خدمات ذوي الإعاقة

بلغ عدد مستفيدي ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 30050 مستفيدًا، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوي الإعاقة في دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوي الإعاقة.

كما قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر احتياجات ذوي الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى، حيث تم صرف 2285 جهازا تعويضيا ومساعد لذوي الهمم.

مبادرات وحملات التوعية لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

وأطلقت وحدات التضامن الاجتماعي وبنك التطوع المصري بمؤسسة الاتحاد للسياسيات الاجتماعية العديد من المبادرات والتي شملت 12591 مستفيدا.