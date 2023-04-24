الجامعات: انتظام أعمال الدراسة للترم الثاني في مختلف الكليات الأربعاء

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات الأربعاء المقبل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، موضحين أن المنصات التعليمية المختلفة التابعة للكليات أو المنصات المركزية التابعة للجامعة مزودة بالعديد من الاختبارات والتدريبات على امتحانات التيرم لكل الأقسام العلمية و الضوابط والقواعد المنصوص بها في هذا الشأن.

التزام الجامعات بكل الضوابط

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الكليات زودت المنصات التعليمية المختلفة بالاختبارات والتدريبات العلمية المختلفة على الامتحانات خلال الفترة الحالية، موضحا أن الجامعات ملتزمة بكل الضوابط و القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وكذلك موعد امتحانات التيرم.

تزويد المنصات التعليمية بكل الإمكانيات العلمية

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن المنصات التعليمية المختلفة التابعة للجامعة مزودة بكل الإمكانيات العلمية والتدريبات والاختبارات التي تؤهل الطلاب جيدا على الامتحانات، موضحا أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات، الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2023 التي أقرها الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه يجرى الاستعداد لامتحانات التيرم الثاني بدءا من شهر مايو المقبل، منوها بأنه جرى رفع العديد من الاختبارات والتدريبات عبر المنصات التعليمية المختلفة للطلاب.