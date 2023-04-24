إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد لـ شيكو.. المركز الثالث بقائمة أفلام العيد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد، الذي يُعد أول بطولة سينمائية لـ شيكو، بعيدًا عن هشام ماجد وأحمد فهمي، إذ احتل المركز الثالث في دور العرض بعد فيلمي هارلي لـ محمد رمضان، ويوم 13 لـ أحمد داوود.

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ، إن إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد لـ شيكو، أمس الأحد، بلغت 2.2 مليون جنيه فقط، بينما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه بالسينمات نحو 5.7 مليون جنيه، ويُعد فيلم «بعد الشر» لـ علي ربيع، أقرب منافسيه، بفارق بسيط جدًا.

تعرف على أحداث فيلم ابن الحاج أحمد

قصة فيلم ابن الحاج أحمد تدور في إطار كوميدي تشويقي حول شاب بسيط يتورط في مشكلات مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان شيكو، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

شيكو يحتفل بجمهوره في دبي

ومن المُقرر أنّ يحتفل شيكو، بأولى تجاربه السينمائية كبطولة مطلقة، وسط جمهوره غدًا الثلاثاء في ربيل سينما دبي مول، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «إن شاء الله هحضر الفيلم مع رحمة يوم 25 أبريل في رييل سينما دبي مول الساعة 8.. أشوفكم هناك».