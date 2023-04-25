تجديد حبس تاجر عملة بتهمة غسل 7 ملايين جنيه في الجيزة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال من تجارته في النقد الأجنبي بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

تفاصيل ضبط المتهم

البداية حسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، حينما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص، يقيم في محافظة الجيزة لممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

غسيل أموال وإيداعها بعض البنوك

وحسب ما جاء في البيان، تبين أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«شراء السيارات، وتأسيس الشركات»، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

7 ملايين جنيه قيمة الأموال

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ7 ملايين جنيه تقريبا، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بحبسه 15 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.