«القاهرة الإخبارية»: المصريون بالسودان يتواصلون مع القنصليات هاتفيا بعد انقطاع الإنترنت

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه وفقًا للبيانات الصادرة من وزارة الخارجية، فإن الوزارة قد طالبت في وقت لاحق المواطنين المصريين في السودان بالتواصل مع القنصليات المصرية الموجودة على الأراضي السودانية، بعد أن حددت لهم بعض نقاط الالتقاء للتحرك بعد ذلك للأراضي المصرية.

تواصل المصريين مع القنصليات للخروج من السودان للأراضي المصرية

وأضاف «عبد الفتاح» في حديثه على قناة القاهرة الإخبارية، أن الكثير من المصريين بالسودان قاموا باتباع هذه التعليمات، وتواصلوا مع القنصليات المصرية بالسودان سواء من خلال مجموعات العمل على شبكة الإنترنت أو الاتصال الهاتفي بأحد العاملين بالقنصليات.

انقطاع الإنترنت في معظم أنحاء السودان

وتابع مراسل القاهرة الاخبارية، أن شبكات الإنترنت توقفت عن العمل في الساعات الماضية في معظم أنحاء السودان، وانخفضت سرعة في مدن أخرر، وهو ما دفع المواطنين إلى التواصل هاتفيًا مع القنصليات المصرية للخروج من الأراضي السودانية، بعد أن اتجهوا إلى نقاط التي حددتها الخارجية المصرية.