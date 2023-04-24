كيف يتم تحديد درجة نقاوة القمح المورد للصوامع؟.. مسؤول حكومي يوضح

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء استلام القمح بثلاث درجات نقاوة مختلفة الأعلى يكون بنسبة 23.5 قيراط، وتم تحديده بسعر 1500 جنيه للأردب أما درجة النقاوة 23 قيراطا يتم تحديد سعره بـ 1475 جنيهًا للأردب، أما درجة النقاوة 22.5 فتم تحديد سعره بـ1450 جنيهًا للأردب، فكيف يتم تحديد درجة النقاوة التي تحدد سعر المحصول ويسلّم لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع؟

طريقة تحديد سعر القمح

ويقول الدكتور صلاح حمزة مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه طبقا للقرار الوزاري لوزير التموين تتشكل اللجنة من عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية، ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية «وزان معتمد».

وأضاف أنّ ما يُحدد درجة النقاوة هو خلو القمح من الشوائب وتنقسم لعضوية وغير عضوية «رمال أو تبن أو حصى»، ويمكن أنّ تكون حبوب غريبة «أرز أو ذرة أو غيرها من الحبوب»، وتقل درجة النقاوة كلّما زادت الشوائب بنسب تحددها اللجنة حيث ينخفض السعر 20 درجة في الدرجات الثلاث المعلن عنها، ولا يسمح بأي حال من الأحوال استلام أقماح تقل فيه درجة النقاوة عن 5%، وفي هذه الحالة يتم رفض الشحنة، وحينما تصل الحبوب للمطحن يتم تنقية الحبوب؛ لتكون درجة النقاوة 24 قيراطا.

تحديد درجة النقاوة

لفت إلى أن هناك أنظمة لتحديد درجة النقاوة تعمل على تحييد العنصر البشري، وذلك عن طريق أجهزة تقيس درجة النقاوة وتعتمد عليها الدول المتقدمة، ونعتمد عليها عند استيراد شحنات قمح من الخارج وهو جهاز «كارتر» الأمريكي المعروف، وتخرج النتائج منه خلال دقيقتين، ما يوفر الجهد ويحقق العدلة ويمنع التدخل البشري تمامًا.