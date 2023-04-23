«التموين» تعلن بدء استلام القمح من المزارعين في 420 نقطة تجميع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء استلام محصول القمح، كما أصدر وزير التموين قراراً تضمن فتح أي موقع تخزين لاستقبال الاقماح وذلك حال ورود كميات من القمح إلى الموقع، كما وجه باستلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.

‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ‏في بيان صحفي، أن سعر توريد القمح المورد هذا العام بـ 1500 جنيه للأردب ويتم استلامه من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الاقماح من الموردين والمزارعين.

وأشار الى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص حال احتياجها.‎

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي من ‏‏المزارعين إلى 1500 جنيه يأتي لتشجيع المزارعين علي زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.

زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد‎

ولفت إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.