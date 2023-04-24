إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية 

أصيبت أسرة مكونة من 3 أشخاص بإصابات مختلفة، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي، بها أب وابنيه قرب مفارق مدينة أبوصوير، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، فيما قالت المصادر الطبية في المستشفى لـ«الوطن» أن الحالات شبه مستقرة، وجار إجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وأضافت المصادر أن المصابين هم: يسري محمد الهادي إبراهيم 57 سنة مصاب بكدمة شديدة في الجبهة اليمنى اشتباه كسر بالساعد الأيمن، ونجلته هاجر يسري محمد الهادي 20 سنة مصابة باشتباه كسر والضلوع وصعوبة في التنفس، ويوسف يسري محمد 16 سنة مصاب بنزيف في الأنف واشتباه كسر بالانف جرح بالجبهة مقيمين بمحافظة القاهرة.