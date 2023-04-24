ضبط 4 كيلو «حشيش» مع تاجر مخدرات في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة شمال سيناء) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات- مبلغ مالي- هاتفي محمول- سيارة ربع نقل).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 200 ألف جنيه تقريباً.