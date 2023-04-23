وفاة كبير مسعفي الإسماعيلية بأزمة قلبية.. مات يوم فرح نجله

توفى أشرف سليمان كبير مسعفي الإسماعيلية اليوم الأحد جراء أزمة قلبية مفاجأة تعرض لها نقل على إثرها إلى المستشفي، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

وقال زملاء المتوفى بمرفق إسعاف الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه توفي اليوم في محافظة سوهاج خلال توجهه للاحتفال بحنة نجله واصطحاب زوجته من سوهاج إلى محافظة الإسماعيلية.

40 سنة خدمة في الإسعاف

وقال زملاء المتوفى، إن أشرف سليمان قضى حياته في العمل بمرفق إسعاف الإسماعيلية لمدة 40 عاما تقريبا، وكان يعمل في السنوات الأخيرة مشرفا بغرفة العمليات الرئيسية بمقر المرفق بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف أحد زملائه: «كان طيب القلب وعفيف اللسان ولم يخطئ أبدًا بحق زملائه في العمل بل كان أكثر الأشخاص مساعدة لهم في العمل وأكثرهم توجيها لهم للخروج بالعمل بشكل مشرف».

وتابع «في شهر رمضان المبارك كان أكثر شخص حريصا على تجهيز الإفطار لزملائه بمرفق إسعاف الإسماعيلية والإشراف على مائدة الإفطار وكأنه كان يودع زملائه».

توفي يوم فرح نجله

وقال زملائه، أنه توجه بدعوة كافة زملائه قبل عيد الفطر المبارك، على فرح نجله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أننا تفاجأنا بخبر وفاته اليوم خلال وجوده في سوهاج لحضور «حنة نجله».

وتابع: «الخبر كان صدمة لنا جميعا وخاصة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض قلبية أو أزمات صحية خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلي أنه جار إنهاء إجراءات الدفن خلال الساعات المقبلة في الإسماعيلية.