«العدل» يثمن زيادة موازنة برامج الحماية الاجتماعية: يصب في مصلحة الأكثر فقرًا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بزيادة موازنة برامج الحماية الاجتماعية، بنسبة وصلت إلى 48%، والعمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التي يعاني منها العالم أجمع، وهو القرار الذي نال إشادات واسعة منذ إعلانه، نظرا لما يمثله من فائدة في تحقيق التنمية داخل المجتمع المصري.

توسيع دائرة الحماية الاجتماعية

وقال حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية وعضو الهيئة العليا بحزب العدل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوجيه الرئاسي الأخير بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، خطوة إيجابية، تصب في مصلحة الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، موضحا: «نثمن بشكل كبير تلك الخطوة، وهي تعد خطوة إيجابية لدعم الفئات الأولي بالرعاية».

وأكد «الملاح»، أن التوجيه الرئاسي الأخير جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، داخليا وخارجيا، وبذلك فهو يمثل خطوة جريئة تؤكد على اهتمام الدولة بالارتقاء بحياة المواطن المصري الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك لا يمكن إغفال دور الحكومة في إدارة المسألة بشكل واضح.

الملاح: أهمية عمل مراجعة لتشريعات الاستثمار

وأضاف: «على الصعيد الآخر ننتظر من الحكومة في مشروع الموازنة إيضاح ملامحه، وكيف ستعمل على المشروع دون أن يتحمل المواطن أعباء إيذاء ذلك»، وأوضح الملاح أن خطوة زيادة برامج الحماية الاجتماعية سلاح ذو حدين، فإذا لم تتم إدارة المشروع بشكل سليم، ربما يؤثر على المواطن العادي بالسلب من خلال ضرائب أو رسوم وغيره.

وأوضح أمين التنمية المجتمعية وعضو الهيئة العليا بحزب العدل: «لابد من عمل مراجعة كاملة للتشريعات الخاصة بالاستثمار والجهات التي تتعامل مع المصانع بما يتيح بيئة أكثر تنافسية وحوكمة، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمارات داخل مصر، ولا يمكن إنكار أهمية الاستثمار في الوقت الراهن».