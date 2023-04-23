«الوطنية لحقوق الإنسان»: رفع العبء عن المواطن وتحسين المعيشة من أولويات الدولة

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة، بشأن توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، تصب في مصلحة المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد على صدق نية الدولة المصرية والقيادة السياسية، على الارتقاء بمعيشة المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، حيث تعمل الدولة في هذا الملف بشكل مكثف وتناولته ومن أصعدة متنوعة.

عبد النعيم: التوجيه الرئاسي الأخير بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية يدل على صدق نوايا الدولة

وأكد رئيس المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن رفع الأعباء عن المواطنين من فئة محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وتحسين معيشتهم، جاء من أولويات الدولة المصرية والقيادة السياسية، حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لهذا الملف منذ توليه رئاسة الجمهورية، من خلال تدشين مؤسسات وصرف معونات وغيره من السبل المختلفة.

وأضاف عبد النعيم، أن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا خلال الفترة الأخيرة، وبالرغم من ذلك، لم تتزعزع إرادة الدولة في الاهتمام بفئة الأكثر احتياجا، وقال: «اتخاذ الرئيس لقرار مثل هذا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الطاحنة، قرار جريء ويؤكد على صدق نوايا الدولة في حماية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، واستكمالا لخطاها في هذا السبيل».

ثبات خطى مصر رغم عقبات الطريق للتنمية

كما أشار إلى وجود العديد من العقبات التي تقف دون تحقيق التنمية داخل مصر، وبالرغم من ذلك ما زالت خطى الدولة تجاه تحقيق التنمية وتحسين معيشة الأكثر احتياجا ثابتة، موضحا: «الرئيس السيسي يضع المواطن نصب أعينه ويعمل على دعمه بشتى الطرق الممكنة وفي المجالات المختلفة، وهو ما يعد من أكبر الإنجازات في ملف حقوق الإنسان، فلقد تمكنت مصر من تحقيق طفرة حقيقية وملحوظة في ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة».

ويذكر أن الرئيس السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.