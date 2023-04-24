تقديم الخدمات الطبية لـ13 ألف سيدة في المنيا خلال مارس الماضي

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

تقديم الخدمات الطبية للسيدات

وأعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه جرى تقديم الخدمات الصحية لـ13 ألف و480 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر مارس الماضي.

وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، وتحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى، وتحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

وضع خطة لتمركز العيادات المتنقلة بالأماكن العامة

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة، انتشار القوافل الطبية والعلاجية والعيادات المتنقلة، بالميادين العامة وكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات، حرصاً على تقديم الخدمات للمواطنين، وجرى وضع خطة لتمركز العيادات المتنقلة بالأماكن العامة لاستقبال حالات الطوارئ، والتعامل معها، وتواجد كافة الأدوية والاسعافات الأولية اللازمة لتقديمها للمواطنين بالمجان حيال استقبال أي حالات للمواطنين.