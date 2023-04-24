مصرع سيدة سقطت من القطار في المنيا

لقيت سيدة عمرها 70 عاما، من أبناء محافظة أسيوط، مصرعها إثر سقوطها من قطار الصعيد بالقرب من مزلقان مركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، بعد اختلال توازنها.

سقوط سيدة من قطار الصعيد

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط سميرة فرج 72 عاما، مقيمة في محافظة أسيوط، من أحد القطارات، بالقرب من مزلقان مدينة أبوقرقاص القبلي.

نقل الجثة إلى مشرحة أبو قرقاص

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية تبين أن السيدة سقطت من أحد القطارات القادم من القاهرة والمتجه إلى محافظات جنوب الصعيد، لاختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا الخميس الماضي، بسقوط صابر إبراهيم أحمد 41 عاما مقيم في محافظة قنا، من أحد القطارات القادم من جنوب الصعيد أمام مزلقان السكة الحديد بقرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، بعد اختلال توازنه، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.