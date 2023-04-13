وزارة الصحة تكشف علاج نزلات البرد المنتشرة حاليا بين المواطنين.. تعرف عليه

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، علاج نزلات البرد المنتشرة بين المواطنين خلال الفترة الحالية، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن على المواطنين حال الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية البعد عن تناول المضادات الحيوية، حيث أن المضادات الحيوية لا تعالج ولا يجب الحصول على جرعات من المضادات الحيوية الا بعد الرجوع الى الطبيب المشرف على الحالة المرضية في حال العلاج بأي مرض اخر.

علاج نزلات البرد

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن علاج نزلات البرد يعتمد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، لافتة إلى الحصول على خافض للحرارة وهو لتقليل الأعراض المصاحبة لنزلات البرد ولابد من الالتزام بالراحة التامة والحصول على الفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي للجسم لمقاومة الفيروس وكذلك الاهتمام بالسوائل الدافئة.

تحذير من الحصول على حقن البرد

وحذر المتحدث الر سمي لوزارة الصحة والسكان، من الحصول على حقن البرد أو المختلفة والمشابهة لذلك، مؤكدا أن هذه الحقن تعرض الأشخاص إلى الوفاة وعلى المواطنين عدم الحصول عليها، وعدم اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض، علاج نزلات البرد يحتاج الى راحة وفيتامينات وسوائل دافئة.

وقال «عبدالغفار»، إن حقن البرد تؤثر مكوناتها على مرضي السكر والضغط المرتفع، حيث أنها تحتوي على الكورتيزون، مشيرا الى أن تناول المسكنات بكثرة يعمل على اختلال في وظائف الكلي والإصابة بقرحة المعدة.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة إلى المواطنين خلال فترة التقلبات الجوية نصحهم فيها بعدم تخفيف الملابس ومتابعة هيئة الأرصاد الجوية والحرص على التدفئة حتى في حال ارتفاع دجة الحرارة لأنها تكون خادعة وتعمل على ارتفاع أعداد المصابين بنزلات البرد.