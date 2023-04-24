أماكن منافذ السلع المتنقلة في الإسكندرية.. تخفيضات تصل إلى 30%

تعددت أماكن منافذ السلع المتنقلة في محافظة الإسكندرية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بشكل يومي، إذ تباع بتخفيضات تصل إلى 30%؛ لضبط الأسواق ومواجهة صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أماكن منافذ السلع المتنقلة في الإسكندرية

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير عدد من المنافذ المتنقلة ضمن «مبادرة أمان» التي تطلقها وزارة الداخلية، وذلك لتوفر السلع الأساسية والغذائية، والتي تعد البديل الأمثل للمواطنين عقب انتهاء معارض أهلا رمضان.

منتجات منافذ السلع المتنقلة في الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن منافذ السلع المتنقلة في الإسكندرية توفر كل من لحوم وبقوليات ومنظفات ومطهرات وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة للأهالي في كل أنحاء العالم، وذلك استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتكون بديلاً مثاليا لتخفيضات أسعار السلع التي جرى طرحها في معارض أهلا رمضان في الإسكندرية خلال الشهر الماضي.

أماكن منافذ السلع المتنقلة في الإسكندرية

وتقدم «الوطن» أبرز أماكن منافذ السلع المتنقلة فى الإسكندرية، بحسب ما جرى إعلانه رسميا، إذ يتوفر منفذ على الأقل في كل منطقة من كل حي من أحياء الإسكندرية، وفقا للتالي:

- بجوار حي المنتزه أول

- بجوار محطة قطار أبو قير

- بجوار محطة قطار فيكتوريا

- بجوار محطة قطار باكوس

- بجوار محطة قطار غبريال

- بجوار مديرية الزراعة في محطة مصر

- بجوار حي العجمي

- مدخل قرى أبيس

- بجوار موقف الكيلو 21

- بجوار موقف الهانوفيل.

- سوق الإبراهيمية

- شارع مصطفى كامل