6 حالات تهدد بإلغاء تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح جديد لوحدات سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بنية الطرح التكميلي للشقق سالفة الطرح من قبل، وذلك ضمن الطرح الكبير الذي يضم أكثر من 20 ألف شقة سكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة، موضحة حالات تهدد بإلغاء تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، 6 حالات تهدد بإلغاء تخصيص شقق الإسكان والمبالغ التي يتم خصمها في حالة إلغاء التخصيص.

حالات تهدد بإلغاء تخصيص شقق الإسكان

وأقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التخصيص شخصي ولا يجوز التصرف في الشقة أو التنازل عنها بأي شكل من أشكال التصرفات المختلفة، سواء المقيدة للملكية أو الناقلة، إلا بعد موافقه كتابية، مع الإلزام بشرط دفع ثمن الوحدة والمصاريف المقررة بشكل كامل، وذلك يأتي في إطار اللائحة العقارية لهيئة الإسكان والبناء.

حالات تهدد بإلغاء تخصيص شقق الإسكان

وأوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي، أن حالات تهدد بإلغاء تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، هي:

1- وجود أي مخالفات لشروط الحجز، بناء على طلب المخصص له الوحدة السكنية.

2- عدم استكمال الشخص المتقدم للحجز سداد 20% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية المقرة لمجلس الامناء.

3- عدم دفع قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب الدفع.

4- التصرف أو التنازل في الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الإسكان أو جهاز المدينة المختص.

5- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية.

6- عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

المبالغ التي يتم خصمها في حالة إلغاء التخصيص

1- في حالة قبل الاستلام، يُخصم 1% مصروفات إدارية، 0.5% لمجلس الأمناء من إجمالى ثمن الوحدة السكنية.

2- في حالة بعد الاستلام، يُخصم 1% مصروفات إدارية، و0.5% لمجلس أمناء هيئة الإسكان، من إجمالى سعر الوحدة السكنية، وخصم واقع 7% سنويًا مقابل إشغال الوحدة من تاريخ استلامها حتى إعادة تسليمها وفقًا للإحالة.