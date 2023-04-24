وزارة الشباب تنظم المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي) بالتعاون مع جامعة سيناء ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، «المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة»، الذي يقام خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.

250 طالبا وطالبة يشاركون في المهرجان

وتقوم الوزارة بتنظيم المهرجان بمشاركة 250 طالباً وطالبة يمثلون جامعات (قناة السويس – الإسماعيلية الأهلية – العريش – بورسعيد – الزقازيق – الدلتا الخاصة – الملك سلمان)، إضافة إلى جامعة سيناء بفرعيها «العريش – القنطرة».

يقام المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة، على منشآت وملاعب جامعة سيناء في ألعاب خماسي قدم، كرة سلة بنين - كرة طائرة - تنس طاولة بنات.

«صبحي»: الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجمهورية الجديدة معنى ومضمون لفترة انتقالية لمصر على مستوى التطوير، في جميع المجالات من خلال العلم، ولا توجد دولة يمكن أن تتقدم بدون علم، لافتا إلى ضرورة أن يعمل طلاب الجامعات على تحديد كيانهم ومكانهم والحلم الذين يتمنون تحقيقه، والعمل على تحقيق هذا الحلم من خلال الدراسة والتدريب.

وأشار الوزير في بيان، إلى أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط، ولكن هناك منظومة كبيرة ومتفرعة، نشهد من خلالها تقدما كبيرا في الألعاب الفردية، وبالفعل حققنا الكثير من البطولات: «نغير طريقة العمل بشكل واضح وملموس، للحصول على تقدم عن الأعوام الماضية، كما نقوم بمناشدة الشباب على الحفاظ على صحتهم لأن الرياضة مرتبطة بالصحة»، موضحا أن مبادرة حياة كريمة أنشأت 266 مركزا للشباب في المحافظات، ولكن هناك مشاكل في مراكز الشباب ولكن هناك خطط للعمل على حلها حتى عام 2025.