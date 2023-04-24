غرفة السياحة: بوابة العمرة أصدرت 555 ألف باركود للمسافرين إلى السعودية

قال أحمد وحيد،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ البوابة المصرية للعمرة أصدرت منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن نحو 555 ألف رقم تعريفي للمسافرين «باركود»، موضحًا أنّ من بين هذه الباركودات 485 ألفا للمعتمرين المصريين ونحو 70 ألفا لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والفعاليات وغيرها من تأشيرات السفر للسعودية، التي يلزم للسفر بها الحصول على باركود البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

485 ألف معتمر سافروا لأداء العمرة حتى نهاية شهر رمضان

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ 485 ألف مواطن مصري سافروا منذ بدء رحلات العمرة في 5 أكتوبر الماضي وحتى نهاية شهر رمضان من العام الهجري 1444، يعتبر جيدًا للغاية، موضحًا أن أكثر من 80% من المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة هذا العام اختاروا البرامج الاقتصادية، لافتا إلى أن رحلات العمرة خلال شهر شوال الجاري قد ترفع أعداد المعتمرين بنهاية موسم العمرة إلى نحو 490 ألف معتمر.

نهاية موسم العمرة يوم 20 مايو 2023

وتابع: «وزارة السياحة حددت آخر موعد لعودة معتمري شهر شوال من المملكة العربية السعودية يوم 20 مايو المقبل»، موضحًا أنّ عدد المواطنين المصريين الذين سيسافرون لأداء العمرة خلال شهر شوال الجاري لن يتخطى بأي حال من الأحوال حاجز الـ 5 آلاف معتمر.

وأشار إلى أن البوابة المصرية للعمرة والتي تم من خلالها تنظيم كل رحلات العمرة هذا العام ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم العمرة، لافتا إلى أنّ موسم العمرة هذا العام مر دون أي مشكلات تذكر.