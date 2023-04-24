تحرير 374 محضرا تموينيا خلال عيد الفطر بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من تحرير 374 محضرا تموينيا خلال أيام عيد الفطر المبارك، أبرزها محاضر تموينية للمخابز، وذلك ضمن حملات تموينية للإدارات الفرعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بناء على تعليمات الدكتور علىي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

رقابة تموينية في الإسكندرية

وأكد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه قد تم تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين حرصا على المال العام وضبط الأسواق، حيث شنت الإدارات التموينية حملات مكبرة خلال الأيام الماضية بما فيها أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير 374 محضرا تموينيا متنوعا.

ضبط خبز ناقص الوزن

وأضاف «سعد الله» في بيان اليوم، أن المحاضر تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، وبيع سجائر بسعر أزيد، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأشار إلى تحرير محاضر لبدالي التموين المخالفين ومحطات تموين سيارات المخالفة، بالإضافة إلى محضر لمجمع استهلاكي مخالف، واستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، بالإضافة إلى حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ناهيك عن محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

ولفت وكيل تموين الإسكندرية إلى أن أغلب المحاضر خاصة بالمخابز وتتعلق بحجم الأرغفة، حيث تم إنتاج خبز بوزن ناقص.