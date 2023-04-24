أماكن منافذ السلع المتنقلة في سوهاج.. موجودة داخل 7 مراكز

أماكن منافذ السلع المتنقلة في سوهاج، تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي أبناء القرى والنجوع والمراكز في شتى أنحاء المحافظة، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك لشراء السلع واللحوم بأسعار منخفضة عن الأسواق الأخرى.

وتستعرض «الوطن» أماكن منافذ السلع المتنقلة في سوهاج في إطار خدمتها التي تقدمها لقرائها في المحافظة.

أماكن منافذ السلع المتنقلة في سوهاج

وجاءت أماكن منافذ السلع المتنقلة فى سوهاج 2023، بحسب ما صرح به المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مديرية التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، كالآتي:

- سيارة سلع متنقلة في المنشأة.

- منفذ سلع متنقل في أخميم.

- منفذ سلع متنقل في البلينا.

- منفذ سلع متنقل في جهينة.

- منفذ سلع متنقل في طهطا.

- منفذ سلع متنقل في طما.

- منفذ متنقل بالمراغة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، أنه جرى التعاون مع عدة جهات لتوفير السلع الغذائية للأهالي والمواطنين، وذلك تسهيلا من الوزارة والمديرية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تم التعاقد مع منافذ ثابتة ومتحركة وجاءت كالآتي وهي:

9 سيارات متنقلة

3 سلاسل سوبر ماركت كبرى وشهيرة بالمحافظة.

15 منفذا لمبادرة أمان.

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة بالمحافظة.

7 منافذ بمبادرة كلنا واحد.

9 سيارات بيع السلع الغذائية التابعة للخدمة الوطنية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن منافذ بيع السلع المتنقلة موزعة على مراكز محافظة سوهاج لتحقيق أكبر استفادة للأهالي، وأنها تضم كل السلع الغذائية ومنها والدواجن واللحوم والزيوت والسلع الأساسية من السكر، والأرز، والسمن والدقيق الصلصة والمكرونة، وغيرها من السلع.