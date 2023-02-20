«النيل للمجمعات الاستهلاكية»: 42 سيارة متنقلة لطرح سلع «أهلا رمضان»

قال محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه جرى افتتاح معرض «أهلا رمضان» الأساسي في الطالبية، وجاري افتتاح المعرض في مدينة نصر، وهناك 313 فرعا تابعة لشركة النيل موجود فيهم جزء مخصص لأهلا رمضان، وجرى فتح 150 فرعا منها في القاهرة والجيزة، إضافة إلى مشروع جمعيتي بواقع 512 منفذًا، وجرى بالفعل إمداد 221 فرعًا منها على مستوى القاهرة والجيزة.

42 سيارة متنقلة لإمداد 18 فرعًا حتى الآن

وأضاف أبو مندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هناك أيضا 42 سيارة متنقلة تم إمداد 18 فرعًا منهم حتى الآن بسلع معرض أهلا رمضان، الزيت بـ35 جنيه والسكر بـ14.5 جنيه والأرز بـ14.5 جنيه، إضافة إلى سلع أخرى عليها تخفيضات ما بين 20% إلى 30%، والبضاعة متاحة حتى نهاية شهر رمضان».

الزيت بـ25 جنيها في كل الفروع

وتابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: «هذا بخلاف ما يتم منحه يوميا للمواطنين من السلع التموينية مثل السكر بـ10.5 جنيه والأرز بـ10.5 جنيه، والزيت بـ25 جنيها ومتوفر في كل الفروع، جميع سلع أهلا رمضان والحصص التموينية متاحة في كل الشركة».