أماكن منافذ السلع المتنقلة في محافظة الفيوم.. 44 سيارة تجوب الشوارع

تضم محافظة الفيوم الكثير من أماكن منافذ السلع المتنقلة في مختلف المدن والقرى والنجوع، والتي بلغ عددها نحو 44 سيارة متنقلة محملة بمختلف أنواع السلع الغذائية، واللحوم، والدواجن المجمدة، بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، ومحاربة جشع التجار، بينها سيارات تابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فضلًا عن سيارات الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن منافذ السلع المتنقلة في محافظة الفيوم وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لمتابعيها في كل مكان.

44 منفذا متنقلا في الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحفي سابق، حول أماكن منافذ السلع المتنقلة في محافظة الفيوم، إنّ هناك 44 سيارة متنقلة تجوب قرى ومدن محافظة الفيوم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مقسمة كالتالي:

20 سيارة متنقلة تابعة لمديرية التموين بمحافظة الفيوم تجوب قرى ومدن الإقليم.

20 سيارة متنقلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، تجوب قرى ومدن المحافظة.

4 سيارات تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة، يجوبون قرى ومدن المحافظة.

أماكن منافذ السلع المتنقلة في الفيوم

ويعد أشهر أماكن منافذ السلع المتنقلة في محافظة الفيوم تلك المتواجدة في ميدان الحواتم بمدينة الفيوم، فضلًا عن سيارة متواجدة بصورة ثابتة في كل ميدان رئيسي بمراكز إطسا، ومركز الفيوم، وسنورس، وطامية، وأبشواي، ويوسف الصديق.

9 منافذ ثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة

وتضم محافظة الفيوم أيضًا 9 منافذ سلع غذائية بأسعار مخفضة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، تشمل جميع أنواع السلع الغذائية من سكر ولحوم وزيت ودواجن بأسعار تنافسية والتي تقع في المناطق التالية:

منفذ ميدان الشيخ حسن بمدينة الفيوم.

منفذ ميدان الحواتم بمدينة الفيوم.

منفذ النويري بمدينة الفيوم.

منفذ المدينة الصناعية بمدينة الفيوم.

منفذ مساكن التعاونيات بمدينة الفيوم.

منفذ المتاجر الشعبية ببندر سنورس.

منفذ نصف جملة بجوار الضرائب ببندر طامية.

منفذ مركز أبشواي بجوار قسم الشرطة.

منفذ شارع بحر عروس بمركز إطسا.

6 منافذ ثابتة تابعة للخدمة الوطنية

كما تضم محافظة الفيوم 6 منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تقع في المناطق التالية:

منفذ بجوار نقطة مبارك بكيمان فارس في مدينة الفيوم.

منفذ في عمارة الأمل بالنويري في مدينة الفيوم.

منفذ في ميدان طامية.

منفذ في قرية شكشوك بمركز أبشواي.

منفذ في قرية أبو صير «دفنو» بمركز إطسا.

منفذ في مدينة الفيوم الجديدة.