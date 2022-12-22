الرئيس الأمريكي: لن نترك الشعب الأوكراني وحده في أزمته

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الشعب الأوكراني أظهر موقفا قويا ضد الحرب، كما أن واشنطن لن تترك الشعب الأوكراني وحدة في أزمته، موضحًا أن الشعب الأمريكي موحد في هدف دعم أوكرانيا.

أكثر من 50 دولة قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا

وأضاف «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، أن أكثر من 50 دولة قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا، ونقدم الأموال لدعم واحد ونصف مليون أوكراني.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أوكرانيا ربحت معارك كييف وخيرسوف وخاركيف، كما أن واشنطن قدمت دعماً إنسانياً لملايين الأوكرانيين.

وتابع: «نعلن عن دعم عسكري جديد لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار يتضمن منظومة باتريوت وأسلحة أخرى»