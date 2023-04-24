سفير روسيا بالخرطوم: نعمل على إجلاء الرعايا الروس من السودان

أكد السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي يعمل على إجلاء المواطنين الروس من السودان، آخذًا بعين الاعتبار جميع المخاطر.

استعداد روسيا لإجلاء الرعايا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشيرنوفول لوكالة أنباء «تاس» الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تستعد حاليا لإجلاء رعاياها من السودان.

وأوضح السفير أن الجانب الروسي يعمل على وضع سيناريوهات مختلفة من أجل إتمام عملية الإجلاء، موضحا أن التأخير كان بسبب تقييم بعض المخاطر والتهديدات التي يجب التقليل منها.

ماذا يحدث في السودان؟

وبدأت عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية إجلاء رعاياها من السودان، بعد بداية أزمة في البلاد في ظل صراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وسط مخاوف من استمرار الوضع وتفاقمه مما دعا دول مصر والإمارات والسعودية إلى إقامة وساطة ومحاولة حل الأزمة القائمة بين طرفي الصراع في جمهورية السودان.