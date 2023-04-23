الداخلية: ضبط أكبر تشكيل عصابي لسرقة أبراج الكهرباء في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من 3 خفراء لإحدى الشركات بتمكنهم من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة نقل وشروعها فى سرقة برج كهربائي، وبحوزتهما 4 أنابيب أكسجين، أنبوية بوتاجاز، ومنظم غاز.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة القاهرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع 10 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم سيارة لنقل المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أبراج الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.