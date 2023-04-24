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«إكسترا نيوز»: ارتفاع تكلفة نقل الطلاب من الخرطوم إلى معبر أرقين لـ300 دولار

كتب:

نرمين عفيفي
01:27 م | الإثنين 24 أبريل 2023
مراسل قناة «إكسترا نيوز»

مراسل قناة «إكسترا نيوز»

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر أرقين البري، إن نقل المصريين من السودان واستقبالهم بالمعبر مستمر منذ مساء الأمس، على مدار أكثر من 12 ساعة، والسيارات الناقلة لم تتوقف وهناك ازدحام شديد للقادمين.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنه التقى بمجموعة من الشابات الطالبات، ممن كن يدرسن بالخرطوم، وتحدثن عن صعوبة انتقالهن من أماكن الإقامة وسط إطلاق الناس المستمر، والذي لم يتوقف، وقررن العبور من الشوارع المليئة بالقوات المتباينة إلى جاءوا لمعبر أرقين.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن الطلاب كانوا يستقلون الحافلات للمعبر بـ30 دولارا فقط، ولكن مع اشتعال الأزمة أصبحت التكلفة 300 دولار.

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