مراسل قناة «إكسترا نيوز»: تزايد أعداد العائدين من السودان إلى معبر أرقين

أكد عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تزايد تزيد الحشود بمعبر أرقين البري ساعة بعد أخرى من داخل السودان، سواء من المصريين أو السودانيين أو الجاليات الأجانب، إذ يجرى استقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم إلى أسوان ومن أسوان ينتقلون كل لمسقط رأسه.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن جميع القادمين عبروا عن امتنانهم للمؤسسات المصرية التي هيأت لهم هذا الجو والمناخ لكي يعودوا للوطن، ومن جانبهم أكد السودانيون على أنهم لن يجدو دولة مثل مصر تحتضنهم في مثل تلك المحنة.