مراسل «إكسترا نيوز»: 1500 شخص عبروا الحدود السودانية إلى مصر عبر «أرقين»

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنه بعد مرور نحو 24 ساعة على بدء استقبال معبر أرقين للمصريين القادمين من السودان، تتحدث الأرقام الأولية إلى أن 1500 مواطن عبروا بالفعل الحدود السودانية المصرية، بينهم مصريين ورعايا أجانب وكذلك سودانيين.

أهل السودان ممن جاءو للمعبر يحملون مشاعر إنسانية نبيلة وشكر وعرفان

وأكد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن أهل السودان ممن جاءوا للمعبر يحملون مشاعر إنسانية نبيلة وشكرا وعرفانا وتقديرا واحتراما للدولة المصرية بكل مؤسساتها؛ لما قدم إليهم منذ لحظة وصولهم وحالة التضامن والتضافر من كل الجهات حتى يتم تسهيل مهمة نقلهم، موضحا أنه شاهد صور مع المصريين العائدين من السودان لإحدى قرى شمال السودان التي ساندت المصريين بعد أن تعطلت الشاحنات الناقلة لهم بها.

المعبر الآن في حالة راحة من الجانب السوداني

وأشار «الغنام»، أن المعبر الآن في حالة راحة من الجانب السوداني والعمل به متوقف وسيعود للعمل الثالثة عصرا ومعه سيزيد عدد الشاحنات الناقلة، ولكن أغلب الشباب المصري الذين دخلوا المعبر وصلوا لبيوتهم أو في طريقهم للمنازل الآن، مشيرا إلى أن كافة السفراء الآن بكل القنصليات بالسودان قطعوا اللإجازات وعادو لمواصلة الليل بالنهار لإنهاء مهمة الإجلاء، والقنصليات مفتوحة طوال الوقت لتسهيل إجراءات الانتقال.

واستكمل مراسل قناة «إكسترا نيوز» أنه من يتواجد في أم درمان أو الخرطوم يتوجه لأي قنصلية خارج الخرطوم، لأن الظروف في الخرطوم لا تسمح، موضحا أن القنصلية الأهم هي بمدينة حلفا السودانية خصوصا وأنها تقطع الطريق بين ممر قسطل وهو ممر هام لا تتحدث عنه وسائل الإعلام ولكنه هام ولكن العمل فيه قليل بين التاسعة صباحا والخامسة مساءا لأنه له ظروف أمنية خاصة ولكن العمل بأرقين مستمر على مدار الساعة، ومدينة حلفا تبعد 55 كيلومترا عن ممر قسطل وليست بعيدة عن معبر أرقين والقادم للمعبر بدون جواز سفر سيضيع وقت ولكنه يذهب للقنصلية في حلفا.

ولفت إلى أن أرقين وقسطل هما المعبرين الأكثر أمنا بالسودان وهما مجهزتين بشكل كامل.