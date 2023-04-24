توريد القمح في محافظة الشرقية.. تعرف على الإنتاجية المتوقعة للعام الجاري

انطلق موسم حصاد القمح في محافظة الشرقية قبل عدة أيام، وبالتزامن مع بدء الحصاد فتحت صوامع وشون المحافظة، أبوابها لاستقبال الكميات الموردة من القمح، من قبل المزارعين، في ظل التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء توريد القمح في محافظة الشرقية.

توريد القمح في محافظة الشرقية

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يتابع عملية توريد القمح في محافظة الشرقية أولا بأول، موضحا أن ما جرى توريده حتى أمس من الأقماح بلغ 2714 طنا و920 كيلو، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 6300 طن، مشيرا إلى أنه جرى توريد هذه الكميات إلى الشون والصوامع البالغ عددها 59 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية، ومن المتوقع أن تكفي الكميات الموردة احتياجات المحافظة.

إجمالي كميات القمح الموردة

وأضاف محافظ الشرقية أنه إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 66509 أفدنة، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم في المحافظة بلغت 380061 طنا، مضيفا أنه يتابع عملية الحصاد بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع إنتاجية الفدان مقارنة بمعدل الإنتاجية العام الماضي.

الإنتاجية المتوقعة للفدان الواحد

وفي السياق نفسه، قال المهندس وليد الشوادفي، أخصائي القمح بمديرية الزراعة بالشرقية، إن الشرقية تعد من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية من حيث مساحة القمح المنزرعة كل عام، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية العام الماضي بلغت 20 أردبا للفدان، وفي بعض الحقول الإرشادية وصلت إلى 26 و28 للأردب، متوقعا زيادة الإنتاجية هذا العام لتتجاوز 24 أردبا للفدان في العديد من الحقول.