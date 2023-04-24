الأمم المتحدة تعلن إجلاء مئات الموظفين وأسرهم من السودان

أكد نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أنه تم إجلاء المئات من موظفي المنظمة الدولية وأسرهم من العاصمة السودانية الخرطوم، ومواقع أخرى في السودان، التي تشهد اضطرابات في الوقت الحالي.

تعاون بين جميع الأطراف في السودان

وقال فرحان حق، حسبما نقلت قناة شبكة «سكاي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يقدر التعاون الجاري بين جميع الأطراف في السودان للسماح بتنفيذ عملية الإجلاء دون وقوع حوادث.

وأشار إلى الأمين العام شدد أيضاً على دعوة كافة الأطراف المتورطة في الصراع إلى «الوقف الفوري لأعمال العدوان، والسماح بإجلاء جميع المدنيين من المناطق المتضررة من القتال».

جوتيريش يدعو للعمل من أجل الشعب السوداني

وأضاف نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة أن جوتيريش أكد كذلك على التفاني المستمر للأمم المتحدة، للوقوف والعمل من أجل الشعب السوداني.