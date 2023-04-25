كشف بنك التعمير والإسكان عن حساب توفير ادخار مصرية، لاهتمامه بالمرأة المصرية حسب وصفه، وأن تمم تصميم هذا الحساب ليجمع لها بين السيولة والعائد التنافسي.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على حساب توفير ادخار مصرية، هذا الحساب يتميز بالعائد التصاعدي، فكلما زاد الإيداع زاد العائد.

حساب توفير ادخار مصرية

وحساب توفير ادخار مصرية، بالجنيه المصري، ويمكن السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما يتيح بنك التعمير والإسكان الاقتراض بضمان الحساب حتى 90% من قيمته.

ويوفر بنك التعمير والإسكان، بطاقة الخصم المباشر لأول مرة مجانًا، وبالنسبة لأسعار العائد على حساب توفير ادخار مصرية، يتم الاحتساب بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه.

أسعار العائد على حساب توفير ادخار مصرية

وسعر العائد على مبلغ من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه يكون 3.5%، ومن 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه 4.5%، ومن 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه 5.5%، والشريحة من 500 ألف فأكثر، تكون 6.5%.