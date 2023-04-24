إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز الحامول والرياض وكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في حوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين في حوادث متفرقة بمراكز الحامول والرياض وكفر الشيخ.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة «إ.ح.ي»، 59 سنة، من قرية أبو سكين بمركز الحامول، باشتباه ما بعد الارتجاج لسقوطه في المنزل، و«م.ا.ع»، 21 سنة، من مركز الرياض، و«أ.ف.م»، 45 سنة ، من قرية القرضا بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات في حادث تصادم «توك توك».

كما أصيب «م.ص.أ»، 19 سنة، من العمدان، و«ع.أ.ع»، 21 سنة من العمدان، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية، فيما أُصيب «م.أ.م»، 19 سنة، من حي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، في مشاجرة.

تقديم الإسعافات للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.