تفاصيل مصرع 3 أشخاص بينهم طفل في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة بالمنيا

لقي 3 أشخاص بينهم طفل مصرعهم في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة بمراكز المنيا وسمالوط وبني مزار، أثناء عبور المتوفين لمزلقانات السكة الحديد.

مصرع عامل في حادث قطار ببني مزار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع عامل يدعى كريم محمد خلف، 21 عاما، صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بني مزار القبلي، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى مقيم في قرية إطسا البلد بمركز سمالوط، وصدمه القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد ببني مزار، وتم التحفظ على جثته داخل المشرحة.

كما تلقى مدير الأمن بلاغا من نقطة شرطة قرية زهرة، بمصرع طفل يدعى حمزة محمد رجب، 10 سنوات، طالب، صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية صفط اللبن بالوحدة المحلية للبرجاية، وتم نقل جثته إلة مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي.

مصرع ربة منزل صدمها قطار في سمالوط

كما تلقى مأمور مركز سمالوط شرق، بمصرع سيدة تدعى شهد يونان، 50 عاما، ربة منزل، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة، وتبين أنها تقيم بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى سمالوط.

وأفادت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحوادث الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات حول الظروف والملابسات والتصريح بدفن جثث الضحايا بعد العرض على مفتشي الصحة بالمستشفيات التي أودعت بها الجثث.