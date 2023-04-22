إصابة 23 شخصا في حوادث سير متفرقة خلال أول أيام العيد بالفيوم

أصيب 23 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حوادث متفرقة خلال أول أيام العيد بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث تمثلت معظم الحوادث في تصادم أو انقلاب دراجات نارية، وكان عدد كبير من المصابين أطفال، فضلًا عن طفلة دهستها دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة.

إصابة شخصين في تصادم

وأصيب شخصان في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بمفارق قريتي «البيضة - العدوة» بدائرة مركز الفيوم، ما أسفر عن إصابة شخصين وهما سيد محمد جودة، 52 سنة، ومحمد بيومي عبد العاطي، 24 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لمستشفى الفيوم العام.

إصابة شاب في انقلاب دراجة

كما أصيب شاب يدعى ماجد كامل سيد، 30 سنة، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق المدينة الصناعية بمدينة الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة طفلة صدمتها دراجة

وأصيبت طفلة تدعى أميرة عيسى رشاد سعد، 14 سنة، بكسر في عظمة الفخذ، إثر تعرضها لحادث دهس من دراجة نارية على طريق «الغرق - إطسا»، حيث جرى نقل الطفلة إلى مستشفى إطسا المركزي، وإيداعها في قسم العظام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة شقيقين في انقلاب موتوسيكل

أصيب شقيقان يدعيان فارس توبة أحمد، 19 سنة، وشقيقه علاء، 14 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق منشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شاب في انقلاب موتوسيكل

أصيب شاب يدعى أمين عيسى، 22 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب دراجة نارية داخل مدينة إطسا، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة طفل في انقلاب دراجة نارية

أصيب طفل يدعى محمد عبد العزيز خلف، 15 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الغرق/ إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزي.

إصابة شاب صدمته دراجة نارية

أصيب شاب يدعى شعبان حسن علي، 21 سنة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، بعدما صدمته دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي أمام مدخل الإعلام، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة طفل في انقلاب موتوسيكل

أصيب طفلًا يدعى أحمد سيد عجمي، 15 سنة، بإصابات متعددة، جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق بحيرة قارون السياحي أمام مدخل قرية قوتة، وجرى نقله إلى مستشفى أبشواي المركز.

إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل

أصيب شخصان يدعيان محمد ناجي عبد الحميد، 16 سنة، وعبد الرحمن رمضان جمعة، 18 سنة، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق هوارة المقطع بدائرة مركز شرطة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة

أصيب شاب يدعى عادل جيد محمد، 20 سنة، بإصابات متعددة، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق إطسا/ منشأة عبد المجيد، بدائرة مركز شرطة إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزي.

كما أصيب شاب يدعى محمد حسين السيد، 19 سنة، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الغرق/ إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

كما أصيب شاب يدعى بكري أحمد محمد، 19 سنة، بإصابات متنوعة، بعدما صدمته دراجة نارية بمدينة إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شخصين في حادث تصادم

أُصيب شخصان يدعيان عزت ياسين عبد اللطيف، 60 سنة، وحسنية ليل زين، 50 سنة، بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي.

إصابة طفلة صدمتها دراجة نارية

أصيبت طفلة تدعى بسملة يحيى محمد، 5 سنوات، بإصابات متنوعة، بعدما دهستها دراجة نارية تسير بسرعة جنونية، داخل قرية قصر الباسل، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة سيدتين في انقلاب تروسيكل

أصيبت سيدة وابنتها تدعيان شيماء أيمن جابر، 16 سنة، ونسمة محمد محمود، 35 سنة، ومقيمتين بقرية دسيا، في حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، وجرى نقلهن إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان يدعيان محمود عبد العليم محمد، 23 سنة، ومحمد مشرف محمد، 19 سنة، بإصابات متعددة جراء تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية، على طريق معصرة عرفة/ طامية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي.

تحررت المحاضر اللازمة حيال جميع الحوادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.