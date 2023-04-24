5 تعليمات من «السكة الحديد» للحفاظ على حياة المسافرين.. احمي نفسك

تنتشر بعض الظواهر السلبية من قبل مستقلي القطارات أو البعض أثناء سير القطارات ومروها بالمحطات، وتحت شعار «سلوكنا مسؤوليتنا» و«احمي نفسك.. أسرتك في انتظارك»، أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات للحفاظ على سلامة المسافرين، ولتنجيب السلوكيات السلبية التي تعرضهم للخطر والمساءلة القانونية.

تعليمات السكة الحديد للحفاظ على حياتهم

وترصد «الوطن» تعليمات السكة الحديد للمواطنين للحفاظ على حياتهم من الخطر أو التعرض للمسائلة القانونية، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - عدم الركوب أو النزول من القطارات أثناء المسير حتى لا نعرض حياتك للخطر.

2 - عدم التعلق بأبواب القطارات وهي مغلقة أثناء بداية تحركها، حتى لا تعرض تفسك للخطر والمساءلة القانونية.

3 - عدم الوقوف في المسافة البينية للعربات من خارج القطار في موضع اتصال عربة بأخرى أو موضع اتصال عربة بالجرار.

4 - لا تسيء استخدام القطارات بكتابة أي عبارات فالقطار ملكك حافظ عليه.

5 - حفاظًا على سلامتك وسلامة الأخرين، الرجاء عدم التدخين داخل القطارات والمحظات حتى لا تؤذي الآخرين وتتعرض للغرامة.

ظاهرة رشق القطار بالحجارة وإقامة معابر غير شرعية

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنّ ظاهرة رشق القطارات بالحجارة تؤدي إلى الضرر بالممتلكات والأرواح والمساءلة القانونية.

وناشدت السكة الحديد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات، وأكدت ضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام سير حركة القطارات.