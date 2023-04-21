إضراب عمال النقل يشل حركة القطارات ويؤثر على 4 مطارات في ألمانيا

تسبب إضراب لعمال النقل في شلل حركة السكك الحديدية والتنقلات على مستوى المدن الألمانية اليوم.

أسباب اضراب عمال النقل والسكك الحديدية بألمانيا

جاء ذلك بهدف الضغط على أرباب العمل لتنفيذ مطالب بزيادة الأجور للتعويض عن ارتفاع الأسعار، وفي سياق متصل تأثرت مطارات هامبورج وكولونيا، بون ودوسلدورف ، وشتوتغارت وكارلسروه بادن-بادن بالإضراب، وقالت نقابة السكك الحديد إن الإضراب بدأ في الثالثة من صباح اليوم.

بيان شركة السكك الحديدية «دويتشه بان»

وقالت شركة السكك الحديدية «دويتشه بان»، المملوكة للدولة إنها تتوقع استئناف خدمات قطارات المسافات الطويلة في الساعة الواحدة ظهرا.

يذكر أن شركة «دويتشه بان»، ستعقد جولة جديدة من المفاوضات مع نقابة السكك الحديدية الألمانية يوم الثلاثاء المقبل حيث يعد هذا هو الإضراب الثاني في سلسلة من الإضرابات تهدف إلى تأمين زيادة في الرواتب بحد أدنى 650 يورو.