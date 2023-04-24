العثور على جثتين لرجل وسيدة بالبحيرة.. وجهود مكثفة لكشف غموض الواقعة

عثر أهالي قرية 60 التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثتين لعامل وسيدة مقتولين بطلق نارى في ظروف غامضة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد العثور على جثة عامل وسيدة داخل منزل بقرية 60 التابعة لدائرة شرطة المركز، إثر إصابتهما بطلق ناري في ظروف غامضة، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الضحايا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «ياسر . م .م»، وسيدة تدعى «سمر أ» بهما آثار طلقات نارية، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي الواقعة

وعلى الفور وجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.