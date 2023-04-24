هل عيد العمال إجازة رسمية؟.. الترحيل بانتظارها

هل عيد العمال إجازة رسمية؟ سؤال يشغل بال الكثيرين من موظفي وعمال القطاعين الحكومي والخاص الذين يبلغ إجمالي أعدادهم في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، أكثر من 34 مليونا من إجمالي عدد المصريين البالغ عددهم حاليا 104.6 مليون نسمة بالداخل.

هل عيد العمال إجازة رسمية؟

وقال مصدر حكومي مسؤول ردا على السؤال هل عيد العمال إجازة رسمية؟ في تصريحات خاصة لـ «الوطن » إن الدولة المصرية تحتفل سنويا بعيد العمال يوم الأول من مايو من كل عام، لافتا إلى أن قوانين العمل المعمول بها في البلاد تنص على أن يحصل العمال والموظفون وطلاب المدارس والجامعات على إجازة رسمية يوم عيد العمال، بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد اليوم، واعتباره إجازة رسمية بأجر كامل.

هل عيد العمال إجازة رسمية؟ وهل سيتم ترحيلها

وأضاف المصدر استكمالا لرده على سؤال هل عيد العمال إجازة رسمية؟ أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد إجازة عيد العمال، والذي سيوافق يوم الإثنين 1 مايو 2023، والمقابل المادي لهذه الإجازة أجر كامل عن هذا اليوم للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

قرار وزاري باعتبار عيد العمال إجازة رسمية

وتابع المصدر: «قد يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بترحيل إجازة عيد العمال من يوم الإثنين 1 مايو إلى يوم الخميس التالي مباشرة من نفس الأسبوع وهو يوافق 4 مايو، لسابق صدور قرار وزاري من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بترحيل أي عطلة رسمية تتصادف مع أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وذلك حرصا على استمرار العمل بالمصالح الحكومية، وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه».

وأشار المصدر إلى أن إجازة عيد العمال يستفيد منها عمال القطاعين العام والخاص، على حد سواء وأجاز قانون العمل، أنه يستدعي صاحب العمل بالقطاع الخاص العامل في يوم الإجازة الرسمية، غذا تطلبت حاجة العمل تواجده في ذلك اليوم، مقابل أن يمنحه صاحب العمل مثلي الأجر عن يوم حضوره في موعد الإجازة الرسمية.