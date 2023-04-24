اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «موازنة 2024».. الأكثر انحيازا للبسطاء
كتب:
محمود البدوي
08:32 م | الإثنين 24 أبريل 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «القوة والحكمة».. سلاح مصر لحماية أبنائها فى الخارج
- «موازنة 2024».. الأكثر انحيازا للبسطاء
- الإفراج عن بضائع مستوردة بـ 23 مليار دولار في 3 أشهر
- أحمد أمين: انتظروا الجزء الثاني من «الصفارة» وموسم رمضان أكد ريادتنا في الدراما
- عام على الدعوة التاريخية للرئيس.. من إطلاق «الحوار الوطني» إلى تفعيل «العفو الرئاسي»
الصفحة الثانية
- «الزراعة»: طوارئ لمتابعة حصاد القمح.. والمحصول الجديد مُبشّر
- وزير البترول: شركاتنا ساهمت فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
- «شركات السياحة»: 70 ألف مواطن عدد متوقع للمتقدمين للحج
- «الصحة»: فحص 4.7 مليون طفل ضمن علاج «ضعف وفقدان السمع»
- 2 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى «شمال سيناء»
- توعية 260 ألف سيدة بمخاطر الهجرة غير الشرعية
الصفحة الثالثة
- مصر تصون أبناءها بسلاح «القوة والحكمة»
- مصر لا تنسى أهلها
الصفحة الرابعة
- السودان.. تحركات عاجلة من الإدارة السياسية لإعادة المصريين.. وحرفية فى التعامل مع ملف الجنود
- تواصُل دائم من قبَل وزارة الخارجية والقنصليات مع أبناء الجالية.. وتخصيص أرقام ساخنة.. ونصائح وإرشادات للعائدين
- أوكرانيا.. تواصُل على مدار الساعة مع أبناء الجالية وطيران عاجل لإجلائهم
- أمين مركز «آفاق»: «مصر السيسى» دولة محورية قادرة على حماية أبنائها وممتلكاتها وثرواتها
الصفحة الخامسة
- الصين.. إجلاء المصريين من «ووهان» أثناء جائحة «كورونا» والدولة تحتضن 30 ألف عائد بعدإجراءات الدول الاحترازية
- ليبيا.. تكثيف الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين.. وإجلاء 100 ألف منذ عام 2014
- أستاذ العلوم السياسية: تنسيق كامل بين جميع المؤسسات.. والموقف المصرى قائم على الاتزان
الصفحة السادسة
- بتوجيهات الرئيس.. مضاعفة الدعم وموازنة الحماية الاجتماعية
- زيادة دعم التموين والمعاشات والإسكان الاجتماعى «حائط صد» ضد التضخم
- «التأمينات»: زيادة المخصصات تمتص «تسونامى» موجة الأزمة العالمية
- رئيس «خطة النواب»: البعد الاجتماعى صاحب النصيب الأكبر فى الموازنة الجديدة
الصفحة السابعة
- «اقتصاديون»: محدودو الدخل فى قلب «السيسى» وزيادة مخصصات الدعم ترفع الأعباء عن المواطن
- برلمانيون: توسيع شبكة الحماية «رمانة الميزان» لتحقيق الاستقرار
- الأحزاب: ترجمة واقعية لحرص الرئيس على مساندة أصحاب الدخول الصغيرة
- «المصريين الأحرار»: توسيع غطاء الحماية للمستحقين و«التيار الإصلاحى الحر»: مطلوب ضبط الأسواق
الصفحة الثامنة
- أحمد أمين: انتظروا الجزء الثانى من «الصفارة».. وفرحان بالموسم الرمضانى لأنه أكد ريادتنا فى الدراما
- أحمد عبدالله: عضلات رقبتى وجعتنى بعد مشهد مشاجرتى مع «جعفر العمدة»