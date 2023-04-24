اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «موازنة 2024».. الأكثر انحيازا للبسطاء

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «القوة والحكمة».. سلاح مصر لحماية أبنائها فى الخارج

- «موازنة 2024».. الأكثر انحيازا للبسطاء

- الإفراج عن بضائع مستوردة بـ 23 مليار دولار في 3 أشهر

- أحمد أمين: انتظروا الجزء الثاني من «الصفارة» وموسم رمضان أكد ريادتنا في الدراما

- عام على الدعوة التاريخية للرئيس.. من إطلاق «الحوار الوطني» إلى تفعيل «العفو الرئاسي»

الصفحة الثانية

- «الزراعة»: طوارئ لمتابعة حصاد القمح.. والمحصول الجديد مُبشّر

- وزير البترول: شركاتنا ساهمت فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

- «شركات السياحة»: 70 ألف مواطن عدد متوقع للمتقدمين للحج

- «الصحة»: فحص 4.7 مليون طفل ضمن علاج «ضعف وفقدان السمع»

- 2 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى «شمال سيناء»

- توعية 260 ألف سيدة بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الصفحة الثالثة

- مصر تصون أبناءها بسلاح «القوة والحكمة»

- مصر لا تنسى أهلها

الصفحة الرابعة

- السودان.. تحركات عاجلة من الإدارة السياسية لإعادة المصريين.. وحرفية فى التعامل مع ملف الجنود

- تواصُل دائم من قبَل وزارة الخارجية والقنصليات مع أبناء الجالية.. وتخصيص أرقام ساخنة.. ونصائح وإرشادات للعائدين

- أوكرانيا.. تواصُل على مدار الساعة مع أبناء الجالية وطيران عاجل لإجلائهم

- أمين مركز «آفاق»: «مصر السيسى» دولة محورية قادرة على حماية أبنائها وممتلكاتها وثرواتها

الصفحة الخامسة

- الصين.. إجلاء المصريين من «ووهان» أثناء جائحة «كورونا» والدولة تحتضن 30 ألف عائد بعدإجراءات الدول الاحترازية

- ليبيا.. تكثيف الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين.. وإجلاء 100 ألف منذ عام 2014

- أستاذ العلوم السياسية: تنسيق كامل بين جميع المؤسسات.. والموقف المصرى قائم على الاتزان

الصفحة السادسة

- بتوجيهات الرئيس.. مضاعفة الدعم وموازنة الحماية الاجتماعية

- زيادة دعم التموين والمعاشات والإسكان الاجتماعى «حائط صد» ضد التضخم

- «التأمينات»: زيادة المخصصات تمتص «تسونامى» موجة الأزمة العالمية

- رئيس «خطة النواب»: البعد الاجتماعى صاحب النصيب الأكبر فى الموازنة الجديدة

الصفحة السابعة

- «اقتصاديون»: محدودو الدخل فى قلب «السيسى» وزيادة مخصصات الدعم ترفع الأعباء عن المواطن

- برلمانيون: توسيع شبكة الحماية «رمانة الميزان» لتحقيق الاستقرار

- الأحزاب: ترجمة واقعية لحرص الرئيس على مساندة أصحاب الدخول الصغيرة

- «المصريين الأحرار»: توسيع غطاء الحماية للمستحقين و«التيار الإصلاحى الحر»: مطلوب ضبط الأسواق

الصفحة الثامنة

- أحمد أمين: انتظروا الجزء الثانى من «الصفارة».. وفرحان بالموسم الرمضانى لأنه أكد ريادتنا فى الدراما

- أحمد عبدالله: عضلات رقبتى وجعتنى بعد مشهد مشاجرتى مع «جعفر العمدة»