«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن زيادة موازنة الحماية الاجتماعية وحياة كريمة

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية أمل صالح، والمُذاع على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن إصدار الرئيس السيسي لأوامر بزيادة موازنة الحماية الاجتماعية، والذي جاء بعنوان «أوامر رئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين».

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقريرا آخر عن تحليل خبراء الاقتصاد لزيادة موازنة الحماية الاجتماعية، والذي جاء بعنوان «اقتصاديون: زيادة الدعم بالموازنة هدفها حماية محدودي الدخل.. وآثار القرار ستظهر قريبًا».

وأشار برنامج «هذا الصباح»، كذلك إلى تقرير «الوطن»، عن حياة كريمة، والذي جاء بعنوان «قرى حياة كريمة تستعد لتشغيل 332 مجمعًا خدميًا».