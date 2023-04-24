الداعية الشحات العزازي عبر قناة الناس: الرسول وصل إلى كمال الأخلاق

قال الدكتور الشحات العزازي الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى أكد أن الرسول الكريم يتمتع بالقيمة الأكبر والأعلى في الأخلاق، في قوله بكتابه الكريم «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ»، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجود الناس وأشجعهم وأحلمهم وأصبرهم.

الرسول الكريم كان يتمتع بالتوازن في صفاته فهو شجاع وحليم

وأضاف «العزازي» في حوار على قناة الناس، أن أخلاق الرسول الكريم كانت تحقق التوازن الرائع، فهو شجاع وحليم بنفس الوقت، وأخذ القمة من كل الأخلاق دون التأثير على بقية الأخلاق، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم هو من علم المسلمين عدم الكذب ولو مرة، فهو الذي اشتهر قبل النبوة بأنه الصادق الأمين.

الله تعالى منح رسوله الكريم الكمال حتى بالكلمة

وتابع الداعية الاسلامية، بأن الناس دائمًا ما تبرز في صفات ولا تحقق بصفات أخرى نفس المكانة ونفس الدرجة، بحكم النقص البشري، لكن الرسول الكريم أعطاه الله سبحانه وتعالى الكمال حتى في الكلمة، فهو دائمًا ما كان يتحدث على قدر المطلوب بلا زيادة ولا نقصان، ويعطي المعنى كله وفاء كاملا، ليقوم العلماء بعد ذلك يؤلفون ويفسرون ويشرحون في حديث واحد من أحاديث الرسول الكريم، وقد لا يصل أحدهم إلى مراد الرسول صلى الله عليه ويلم، بكمال المعنى.