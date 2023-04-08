تامر حسني لـ أيمن بهجت قمر بعد اعتذاره له في «أنا والقناع»: راجل محترم

رد الفنان تامر حسني على توضيح السيناريست، أيمن بهجت قمر لتصريحات سابق له أدلى بها، وذلك خلال ستوري على حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام».

اتشرفت بصداقتك وكفاية ذوقك

وكتب الفنان تامر حسني موجها حديثه لأيمن بهجت قمر: «يا حبيبي يا أيمن ولا يهمك أنت راجل محترم واتشرفت بصداقتك وكفاية ذوقك، وشجاعتك الأدبية اللي تعلم أي حد أن الاعتذار حاجة مش عيب بالعكس دي من صفات الكبار، وأنت كبير بفنك وبشخصك، يلا عايزين نكمل نجاح مع بعض تاني وعاشر.. وتحياتي للإعلامية المحترمة منى عبدالوهاب وقناة الحياة».

تصريحات أيمن بهجت قمر لـ أنا والقناع

وكان السيناريست أيمن بهجت قمر قد قال بأن تصريحاته بشأن «نجم الجيلۘ كانت ترجع بسبب غيظه وقتها من طريقة تسويق تامر حسني لنفسه، جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب.

وتابع أيمن بهجت قمر: «تعرفت على تامر حسني بعد ذلك وأصبحنا أصحاب وغالي عندي للغاية».

وواصل: «واكتشفت أنه شخص محترم وجدع جدا، ولذيذ ويقدرني، وبعتذر له على أي كلمة في يوم من الايام زمان قولتها له وضايقته أو قولت كلام يكيده».