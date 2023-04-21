طرح البوستر التشويقي الرسمي للفيلم المنتظر «تاج» لـ تامر حسني

أعلنت شركة سينرجي، المشاركة في إنتاج فيلم «تاج» للنجم تامر حسني، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ويعد أول بطل عربي خارق في السينما العربية يقوم بتأليفه وبطولته النجم تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وفيلم تاج الفنان تامر حسني، والمطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

الجدير بالذكر، أن أولى تجارب تامر حسني الإنتاجية، كانت مشاركته في إنتاج فيلم «البدلة»، الذي حقق منذ طرحه، أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وآخر إنتاج له فيلم بحبك، موسم صيف 2022، الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكان نشر النجم تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة جمعته بشقيقه الأكبر حسام حسني، خلال إنتاجهما لفيلم «بحبك»، الذي حقق نجاحا كبيرا، وعلق عليها قائلا: «أخويا الغالي، حبيب قلبي حسام، ربنا يوفقك في إنتاج الفيلم اللي جاي (بحبك)، إن شاء الله ربنا يكرمك على قد تعبك أنت وحبيبى وعشرة عمري الأستاذ أحمد الدسوقي، وحبيب قلبى المحترم أستاذ أحمد بدوى، فى إنتاج الفيلم، كلكوا تعبتوا وكل أبطال الفيلم، وكل فريق العمل من صُناع وعُمال وإن شاء الله ربنا يكرمنا».