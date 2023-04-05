تامر حسني والشاعر عمرو المصري في أغنية جديدة «حياتي»

يتعاون النجم تامر حسني مع الشاعر عمرو المصري في أغنيه جديدة بعنوان «حياتي» من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقي محمد ياسر، ومن المقرر أن يتم طرحه في موسم الصيف على يوتيوب وجميع منصات سوشيال ميديا.

آخر أعمال تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسني فيديو كليب جديد لأغنية «رمضان كريم»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثاني لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسني العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

عمرو المصري كتب لعدد من الفنانين

يذكر أن عمرو المصري كتب للفنانين شيرين، أصالة، هيفاء وهبي، فضل شاكر، أدهم نابلسي، مدحت صالح، روان بن حسين، هيثم شاكر، داليا مبارك، مصطفى قمر، لطيفة، دومينيك حوراني، إبراهيم الحكمي، ونوال الزغبي مايا دياب وغيرهم.

ويصور تامر حسني في الوقت الحالي، فيلم «تاج»، وفيلم تاج من بطولة تامر، ساندي، بيومي فؤاد وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني بالسينما

وكانت آخر تجارب تامر حسني في السينما فيلم «بحبك» مع هنا الزاهد وهدى المفتي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه في السينمات وشارك أيضا في بطولة الفيلم كل من حمدي المرغني، مدحت تيخا، تميم عبده، أحمد عزمي، شهد الشاطر، عليا راشد، وقصة وسيناريو وحوار وإخراج تامر حسني.