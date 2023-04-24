سميرة سعيد تطرح برومو أغنيتها الجديدة «زعلنا من بعض»

طرحت الفنانة سميرة سعيد، برومو أغنيتها الجديدة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وكشفت عن التفاصيل الخاصة بالأغنية.

سميرة سعيد تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

وظهرت الفنانة سميرة سعيد في البرومو وهي تقف أمام المايك ولكن لم تظهر ملامحها، وعلقت على البرومو كاشفة عن اسم الأغنية، قائلة: «زعلنا من بعض قريبا».

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد، طرحت مؤخرا، أغنية بعنوان يامي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، التي تعاونت فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر ولحنها بلال سرور ووزعها هاني يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية:

يامي ي

اما قالولي لمي

يا رافع لي ضغط دمي

فيه زيك مرمي

بس أعمل إيه

ياما قالولي لمي

و أنا أغمض وأغمي

اللي ما شالش همي

مش باكية عليه يامي

ده أنا شفت كثير يامي

تصبح على خير يامي

كدة مش معقولة

كان فخ كبير

رضينا بالهم

وأتاريه مش راضي بينا